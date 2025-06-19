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На Івано-Франківщині виявили понад 150 нелегальних працівників

Автор: Оксана Марушкевич
19/06/2025 20:35
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З початку року на Івано-Франківщині податківці провели фактичні перевірки у 109 суб’єктів господарювання. В результаті було виявлено 159 випадків порушення законодавства щодо оформлення трудових відносин.

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Пише Правда.іф з посиланням на Місто

Під час перевірок деякі роботодавці терміново подали повідомлення про офіційне працевлаштування 17 найманих працівників. Матеріали з виявленими порушеннями вже передані до Державної служби України з питань праці, яка надалі ухвалюватиме рішення про накладення штрафних санкцій на порушників.

Крім цього, податківці донарахували місцевим роботодавцям:

  • понад 3,68 млн грн податку на доходи фізичних осіб,
  • 460,5 тис. грн єдиного соціального внеску,
  • 234,2 тис. грн військового збору.

Контрольно-перевірочна робота триває. Податкова служба нагадує про відповідальність за використання незадекларованої праці та закликає роботодавців дотримуватися законодавства.