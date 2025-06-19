У Галичі росте столітня груша

У місті Галич, що на Івано-Франківщині, ще з часів Першої світової війни росте вікове дерево – груша, привита ймовірно австрійським солдатом.

Пише Правда.іф з посиланням на Національний заповідник «Давній Галич»

“В місті Галич по вулиці Н.Вівчаренко, за територією дитячого майданчика, під горою росте незвичайне плодове дерево. Це вікова груша. В роки Першої світової війни її привив австрійський солдат. Він привіз прищепу( в народі-ножик)із собою,ймовірно, з Австрії. Прищепа прижилась і свого часу це була чудова за смаковими якостями плодів грушка .Багато галичан (особливо із Галич-гори ) взяли з неї пагінці і привили до груш у своєму саду. Хоча в даний час дерево вікової(більш як столітньої) груші перебуває в досить не задовільному стані(багато сухих гілок, зазнає пригнічення з боку сусідніх дерев дуба та липи), але все ж таки плодоносить(див.світлини)”, – йдеться у повідомленні.