Незаконна порубка дерев у курортному селі Поляниця: судитимуть жителя Закарпатської області

Прокурори Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 20-річного жителя Закарпатської області за фактом незаконної порубки лісу (ч. 1 ст. 246 КК України).

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура

За даними слідства, обвинувачений на початку червня цього року без спеціального дозволу здійснив незаконну порубку 5 сироростучих дерев породи ялина у Поляницькому лісництві ДП «Ліси України».

Такими протиправними діями він завдав навколишньому природному середовищу шкоду на загальну суму понад 65 тис. грн.

Наразі за принципової позиції прокурорів завдану шкоду було відшкодовано у повному обсязі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СВ № 1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.