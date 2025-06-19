Як на Франківщині проводять навчання з підготовки громад до нацспротиву

Приблизно одна тисяча жителів Івано-Франківського району за півтора року пройшла навчання з підготовки громад до національного спротиву. Під час вишколів інструктори навчають учасників, як поводитися зі зброєю, взаємодіяти в бойових умовах, а також відпрацьовують навички тактичної медицини й тактику руху.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка 18 червня побувала на одному із занять у Тлумачі. У ньому взяли участь жителі Тлумацької, Тисменицької, Обертинської та Олешанської громад, пише Суспільне.

Навчання з підготовки громад до національного спротиву, Тлумач, 18 червня 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

Двадцять п’ять людей опанували навички поводження зі зброєю. Серед них — Лілія Жмурик. Дівчина відвідує заняття вчетверте.

“Ми знаємо, як бути готовим в разі чого, як тримати автомат. Нас цього всього вчили. Вчили, як турнікети накладати. Ми робили саморобні міни. Було трошки лячно, але тут можна гарно навчитися. Можна себе перевірити, якою ти будеш в таких ситуаціях: чи панікуватимеш, чи будеш спокійною. Я, наприклад, трошки мала паніку, бо стала на міну. Це було неочікувано, це було страшно. Але нічого, ми вчимося”, — каже Лілія Жмурик.

Ветеран Юрій Тарнавецький. Суспільне Івано-Франківськ

Юрій Тарнавецький після поранення на Бахмутському напрямку демобілізувався зі Збройних сил України. Він долучився до занять, щоб повторити навички, які отримав у зоні бойових дій.

“У нас війна ще з 2014 року. І тому важливо кожному мати якісь навички по інженерії. Наприклад, знати загальну будову озброєння, знати в загальному тактику пересування. Навіть при тій же самій евакуації все одно мусите пересуватися так, щоб ви себе забезпечили прикриттям та інших людей. Тому це дуже відмінні навички, які потрібно освоювати, вчити й ще раз засвоювати”, — говорить ветеран.

Навчання з підготовки громад до національного спротиву, Тлумач, 18 червня 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

Зі слів командира добровольчого формування територіальної громади “Захід” Олександра Кувшинова, такі заняття з підготовки до національного спротиву в Івано-Франківському районі проводять півтора року. За цей час його пройшла приблизно одна тисяча людей. Їх тренують ветерани, інструктори зі 102 окремої бригади територіальної оборони, добровольчого формування міської громади № 4 “Захід” та райдержадміністрації. Заняття проводять за 15 стандартами — від психологічної підготовки до керування FPV-дронами.

Навчання з підготовки громад до національного спротиву, Тлумач, 18 червня 2025 року. Суспільне Івано-Франківськ

“Деякі люди навіть не вміють користуватися турнікетами. Навіть, якщо мова не про якісь військові заходи, не дай Боже, аварія чи ще щось, людина повинна вміти накласти турнікет, повинна вміти користуватися зброєю, повинна вже пройти якісь навчання, повинна знати, як поводитися з боєприпасом, який не спрацював”, — каже Олександр Кувшинов.

Командир добровольчого формування територіальної громади “Захід” Олександр Кувшинов. Суспільне Івано-Франківськ

Зі слів головного спеціаліста відділу оборонної роботи Івано-Франківської райдержадміністрації, інструктора й ветерана Андрія Сауленка, наразі сформували чотири навчальні групи, куди входять представники кількох громад району. 18 червня проводили заняття для жителів Тлумача, Тисмениці, Обертина та Олеші. Вишкіл відбувається двічі на тиждень і триває чотири години.