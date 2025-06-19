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З російського полону повернувся військовий з Івано-Франківщини Степан Дарійчук. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

З російського полону повернувся військовий з Івано-Франківщини Степан Дарійчук. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
19/06/2025 18:37
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Військовослужбовця з Івано-Франківщини Степана Дарійчука звільнено з російського полону в межах обміну 19 червня 2025 року.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Кутської селищної ради.

Військовослужбовець — житель села Розтоки, що на Івано-Франківщині. Боєць перебував у полоні з 2022 року.