З російського полону повернувся військовий з Івано-Франківщини Степан Дарійчук. ВІДЕО

Військовослужбовця з Івано-Франківщини Степана Дарійчука звільнено з російського полону в межах обміну 19 червня 2025 року.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Кутської селищної ради.
Військовослужбовець — житель села Розтоки, що на Івано-Франківщині. Боєць перебував у полоні з 2022 року.