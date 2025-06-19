Орденом “За мужність” III ступеня посмертно нагородили воїна з Франківщини Петра Бабінчука

Президент України посмертно нагородив орденом “За мужність” III ступеня військовослужбовця Петра Бабінчука з Лисця, що на Івано-Франківщині.

Указ про присвоєння відзнаки Зеленський підписав 13 червня 2025 року, пише Суспільне

Сержанта Петра Бабінчука нагородили “за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку”, йдеться в указі.

Що відомо про Петра Бабінчука

На Facebook-сторінці Лисецької громади повідомили, що Петро Бабінчук народився 9 липня 1994 року в Лисці. Після закінчення історичного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника він служив у Збройних силах України. Опісля чоловік працював на Одещині.

26 лютого 2022 року Петро Бабінчук добровольцем долучився до лав Збройних сил України. Боєць служив командир бойової машини 61 окремої механізованої Степової бригади. Воював на Донецькому, Харківському, Херсонському напрямках, захищав Авдіївку, Соледар, Вовчанськ.

Воїн був нагороджений Почесною відзнакою командування 11 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ, Почесною відзнакою та нагрудним знаком “Воля назавжди” 61 окремої механізованої Степової бригади.

Військовослужбовець загинув 30 вересня 2024 року під час бойового завдання у Курській області РФ. У липні 2024 Петрові Бабінчуку виповнилося 30 років.

“Для батьків і рідних ця трагічна звістка стала немов громом серед ясного неба, адже нікому з них Петро не повідомляв, що з перших днів повномасштабної війни воює на фронті. Не сказав про це, коли за кілька днів до загибелі перебував у Лисці після поранення у відпустці. Всі думали, що він живе й працює в Одесі”, — йдеться у дописі Лисецької громади.

Петра Бабінчука поховали на кладовищі у Лисці.