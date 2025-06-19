У ДТП на Прикарпатті постраждали четверо людей. ФОТО

На лінію «102» о 15:23 надійшло повідомлення про аварію в селі Лоєва. На місце скеровано групу реагування патрульної поліції.
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Про це Правді повідомили в поліції Івано-Франківської області.
Попередньо встановлено: водій Mercedes, здійснюючи обгін, не врахував дистанцію та зіткнувся з автомобілем Renault, який рухався попереду.
До медзакладу доставили чотирьох постраждалих: двох дітей з Renault та двох дорослих — водія Renault і пасажирку Mercedes.
Водії перевірили на стан спʼяніння — тверезі. На місці працюють поліцейські.