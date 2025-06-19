ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У ДТП на Прикарпатті постраждали четверо людей. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У ДТП на Прикарпатті постраждали четверо людей. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
19/06/2025 17:22
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

На лінію «102» о 15:23 надійшло повідомлення про аварію в селі Лоєва. На місце скеровано групу реагування патрульної поліції.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це Правді повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Попередньо встановлено: водій Mercedes, здійснюючи обгін, не врахував дистанцію та зіткнувся з автомобілем Renault, який рухався попереду.

До медзакладу доставили чотирьох постраждалих: двох дітей з Renault та двох дорослих — водія Renault і пасажирку Mercedes.

Водії перевірили на стан спʼяніння — тверезі. На місці працюють поліцейські.

У ДТП на Прикарпатті постраждали четверо людей. ФОТО