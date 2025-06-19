Поліцейські встановили, хто кидав стільцем у працівника АЗС у Франківську

Поліцейські встановили особу малолітнього, який конфліктував з персоналом однієї з автозаправок. Ним виявився 12-річний мешканець Івано-Франківська. Інцидент трапився 14 червня близько 04:30 ранку.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, пише Правда.іф.

Матір хлопця притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

За статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) “Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей” передбачені наступні покарання: попередження та штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1700 гривень.