Косівський музей отримав грант на створення інтерактивної експозиції дереворізьблення

Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини в Івано-Франківській області отримав фінансування в розмірі 754 тисяч гривень на модернізацію експозиції.

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Косівський музей народного мистецтва та побуту Гуцульщини в Івано-Франківській області підписав грантову угоду на реалізацію проєкту “Інтерактивний музей Гуцульщини – популяризація традицій художньої обробки дерева шляхом модернізації частини експозиції Косівського музею народного мистецтва та побуту Гуцульщини”. Про це повідомили представники музею у своїх офіційних соціальних мережах, пишуть Версії.

Проєкт отримав підтримку Українського культурного фонду та Фонду “МХП-Громаді” в межах конкурсної програми “Культура. Регіони”. Заявку на конкурс подала Косівська міська рада у партнерстві з Національним музеєм народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, філією якого є Косівський музей.

Проєкт посів сьоме місце у рейтингу учасників конкурсу, на який було подано понад 170 заявок. Загальний бюджет проєкту складає 839 тисяч 333 гривні, з яких грант УКФ становить 754 тисячі 833 гривні, а сума співфінансування – 84 тисячі 500 гривень.

В одному з музейних залів планується створити експозицію з сучасним обладнанням та ігровими модулями, яка знайомитиме відвідувачів з історією художньої обробки дерева на Гуцульщині.

“Основна мета Проєкту: репрезентація, збереження, розвиток та ефективна популяризація локальних традицій художньої обробки дерева, зокрема, гуцульського дереворізьблення та боднарства, які входять до Національного переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини України”, – зазначили у музеї.

“Проєкт стане наступним кроком модернізації нашого музею, яка була започаткована відкриттям Інтерактивного залу косівської кераміки у 2021 році”, – додали представники музею в Косові на Івано-Франківщині.

Організаційну роботу за проєктом взяв на себе Відділ промоції, зв’язків і економічного розвитку Косівської міської ради. Реалізація проєкту дозволить посилити туристичну привабливість Косова та Івано-франківської області, а також сприятиме збереженню та популяризації традиційних гуцульських ремесел серед молодого покоління та туристів.