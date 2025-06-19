Безбар’єрність у сфері обслуговування: франківців кличуть на безплатний тренінг

У Франківську 1-2 липня проведуть безплатні тренінги з безбар’єрності у сфері обслуговування для працівників бізнесу та держустанов. Навчання проведе експертка Ніна Мацюк в інноваційному центрі “Промприлад”.

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Про це пише “Галка“.

Франківців запрошують долучитися до безплатного навчання з питань безбар’єрного обслуговування. Тренінги проведе фахівчиня з інклюзивності та безбар’єрності Ніна Мацюк.

Заходи відбудуться у два дні з різними цільовими аудиторіями. 1 липня о 17:00 тренінг буде орієнтований на працівників ресторанів, салонів краси, готелів, магазинів, аптек та інших сервісних підприємств.

2 липня о 14:00 навчання призначене для співробітників ЦНАПів, місцевої влади, держадміністрацій, банків, страхових компаній та нотаріусів.

Кожен тренінг триватиме дві години. Місце проведення — івент-хол інноваційного центру «Промприлад», вхід через терасу.

Учасники дізнаються про різницю між інклюзією, безбар’єрністю і доступністю, навчаться коректно спілкуватися та долати перешкоди в наданні послуг.

Реєстрація обов’язкова за посиланням.