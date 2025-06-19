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В Івано-Франківську підліток на АЗС жбурнув стільцем у чоловіка. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську підліток на АЗС жбурнув стільцем у чоловіка. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
19/06/2025 10:57
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Поліцейські Івано-Франківщини розпочали перевірку після виявлення у соціальних мережах відео, на якому група неповнолітніх вступає в конфлікт із персоналом однієї з автозаправних станцій.

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Один із підлітків на відео кидає стілець у чоловіка, про це повідомляють у пресслужбі.

Попри те, що до поліції офіційних звернень щодо цього інциденту не надходило, правоохоронці відреагували на оприлюднене відео та почали з’ясування обставин.

Наразі триває встановлення осіб, причетних до конфлікту, їхніх законних представників, а також усіх деталей події з метою подальшого притягнення винних до відповідальності.

Поліція наголошує, що подібні випадки не залишаться поза увагою, навіть якщо інформація надходить неофіційними каналами.