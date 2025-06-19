“Прикарпаття” дізналось суперників по Першій лізі в новому сезоні

У вівторок, 17 червня, у столичному Будинку футболу відбулась конференція ПФЛ, на якій було затверджено склад учасників Першої ліги в новому сезоні 2025/26.

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В наступному розіграші другого за силою дивізіону України чемпіонат повернеться до звичного формату: команди проведуть по 30 турів, зігравши за класичною системою у два кола (вдома та на виїзді) без поділу на групи, пише Ратуша з посиланням на ПФЛ.

Ця система повертається вперше з сезону-2021/22 – попередні три розіграші Першої ліги відбувалися з початковим розподілом на групи А та Б, а потім на “Чемпіонську” та групу “Вибування”.

Нагадаємо, на новий сезон із УПЛ у Першу лігу опустилися Чорноморець, Інгулець, Ворскла та Лівий Берег. З Другої ліги піднялися Пробій та ФК Чернігів.

Склад учасників Першої ліги 2025/26: Агробізнес (Волочиськ), Буковина (Чернівці), Вікторія (Суми), Ворскла (Полтава), Інгулець (Петрове), Лівий Берег (Київ), Фенікс-Маріуполь (Маріуполь), Металіст (Харків), ФК Минай (Минай), Нива (Тернопіль), Поділля (Хмельницький), Прикарпаття (Івано-Франківськ), Пробій (Городенка), ФК Чернігів (Чернігів), Чорноморець (Одеса), ЮКСА (Тарасівка).

Делегати затвердили Регламент, план-календар, склад учасників і формат проведення Всеукраїнських змагань з футболу.

Базовою датою стартового туру Першої ліги 2025/26 є 2 серпня.