Колаборантка з Калуша Ванда Покорна у Росію уже не хоче та просить путіна її не рятувати

Колаборантка з Калуша Ванда Покорна уже не хоче обміну, просить путіна не рятувати її, хоча розповідає, що у місті російськомовних «притісняли».

Про це вона розповіла у інтерв’ю блогеру-мільйоннику Володимиру Золкіну.

«Хочу зробити звернення до Путіна. Володимире Володимировичу, я не прошу вас захищати російськомовних, таким чином убивати населення моєї країни. Не треба сюди солдатів своїх відправляти, не треба мене захищати, я сама себе захищу», — каже засуджена.

Більше дивіться у відео: