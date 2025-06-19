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Колаборантка з Калуша Ванда Покорна у Росію уже не хоче та просить путіна її не рятувати
Диван на коліщатках в темній вітальні

Колаборантка з Калуша Ванда Покорна у Росію уже не хоче та просить путіна її не рятувати

Автор: Олег Мамчур
19/06/2025 11:36
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Колаборантка з Калуша Ванда Покорна уже не хоче обміну, просить путіна не рятувати її, хоча розповідає, що у місті російськомовних «притісняли».

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Про це вона розповіла у інтерв’ю блогеру-мільйоннику Володимиру Золкіну.

«Хочу зробити звернення до Путіна. Володимире Володимировичу, я не прошу вас захищати російськомовних, таким чином убивати населення моєї країни. Не треба сюди солдатів своїх відправляти, не треба мене захищати, я сама себе захищу», — каже засуджена.

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