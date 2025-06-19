На Прикарпатті поховали загиблого воїна 102 бригади Петра Ломпаса. ФОТО

В вівторок 17 червня 2025 року сотні людей провели в останню дорогу Захисника України Петра Петровича Ломпаса.

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Віддати останню шану Захиснику України та провести в останню путь стрільця 102 окремої бригади Сил територіальної оборони імені полковника Дмитра Вітовського Петра Петровича Ломпаса, до оселі де проживав загиблий Воїн, прийшли рідні, близькі, друзі, бойові побратими, священнослужителі, керівники громади, жителі Биткова та навколишніх сіл, пише сайт громади.

Чин похорону за загиблим Героєм та поминальну службу за покійним у Церкві «Успіння Пресвятої Діви Марії» звершили священники Пнівського деканату Коломийської єпархії УГКЦ. Звертаючись з скорботним словом до родини загиблого Воїна та всієї похоронної громади, отець Володимир Чорноокий склав щиру подяку Захиснику України Петру Ломпасу та всім загиблим Героям, які боронили Україну і всіх нас, та закликав всіх присутніх не забувати, що вічна слава Героям та вічна пам’ять про них має зберігатися з покоління в покоління.

Поховали загиблого військовослужбовця Петра Петровича Ломпаса з усіма військовими почестями на кладовищі селища Битків як справжнього Воїна, який до кінця був вірним присязі захищати Україну і віддав своє життя за те, щоб ми могли жити на своїй землі.

А синьо-жовтий стяг, яким була вкрита домовина загиблого солдата, та бойові нагороди, військові ЗСУ передали дружині загиблого Воїна Петра, як символи вільної та незалежної держави, за яку віддав життя наш мужній Захисник України. На цвинтарі, з уст священників та всіх тих, хто прийшов провести Воїна Петра до місця вічного спочинку, линула щира Молитва за Героя. Всі просили в Господа миру його душі й сили для тих, хто залишився. Залишив Петро Ломпас у глибокій скорботі стареньких батьків, брата, дружину, двох синів, онука, двох похресників, рідних, друзів та бойових побратимів.

Щирі співчуття рідним та близьким покійного Воїна з приводу цієї непоправної втрати, біль від якої не вгамують жодні слова. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі.