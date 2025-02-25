Івано-франківські депутати скерували звернення до ВР щодо очищення влади від антиукраїнських політичних партій

В Івано-Франківську на черговій 50-ій сесії міської ради депутати прийняли звернення щодо очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій.

Про це пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську міську раду.

Відповідне звернення скерували до ВР України з вимогою проголосувати за законопроєкти, які стосуються очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій, зокрема за проєкт закону №7318 від 26.04.2022 року авторства народної депутатки Оксани Савчук.

Голові Верховної Ради України Руслану СТЕФАНЧУКУ

Голові Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олені ШУЛЯК

Війна російської федерації проти України як ніколи актуалізувала питання очищення влади та публічного простору від колаборантів та зрадників. Частина з них напряму працювали, чи й досі працюють на спецслужби росії, частина досягає політичних та бізнес-інтересів через спекуляцію наративами ворожої пропаганди, зменшуючи силу та обороноздатність держави.

20 березня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України на час війни призупинила діяльність ряд політичних партій, враховуючи зв’язки їх керівництва з росією. Йдеться про такі структури як «Опозиційна Платформа – За Життя», «Партія Шарія», «Держава», «Ліва Опозиція», «Прогресивна Соціалістична Партія України», «Союз Лівих Сил», «Соціалістична Партія України», «Соціалісти», «Опозиційний Блок», «Наші» та «Блок Володимира Сальдо». Крім того, колишні представники політичних Партій Партія Регіонів та Соціал-Демократична Партія України (об’єднана) активно співпрацювали і співпрацюють з керівництвом росії. Їх представники помічені в активній колаборації на тимчасово окупованих територіях, замовчуванні злочинів московської армії, закликах до фактичної капітуляції.

Аби не допустити повернення московської агентури в рамках інших політичних партій та структур, ми, депутати Івано-Франківської міської ради, пропонуємо позбавити депутатських мандатів тих осіб, котрі його досі мають, впровадити для них заборону обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація) протягом двадцяти років.

Для цього слід впровадити насамперед зміни до Закону України «Про очищення влади» та Виборчий кодекс України. Це включає заборону займати посади в державних органах та структурах місцевого самоврядування, а також бути кандидатами на посади місцевих депутатів та народних депутатів України, Президента України.

Вимагаємо від народних депутатів проявлення політичної волі, щоб проголосувати за вищевказані зміни, адже, на нашу думку, заборона працювати на державній службі та брати участь в публічній політиці допоможе не лише очистити місця для більш достойних людей, зокрема активних учасників російсько-української війни, але й остаточно відсторонити від впливу представників ворожої агентури, яких неможливо перевірити в такі короткі терміни на причетність до конкретних актів диверсійної діяльності чи передачі інформації ворогу.

Звісно виявлені колаборанти, що діяли на шкоду української державності мають понести кримінальну відповідальність за вчинені злочини проти української державності. Однак для інших членів вищезгаданих партій сам факт належності до об’єднань, що методично роками впроваджували ворожу пропаганду та вели деструктивну діяльність в суспільному просторі, необхідна також і політична відповідальність. Саме нею і стане, як мінімум, двадцятирічна заборона на публічну політичну діяльність.

На основі вищезазначеного, ми, депутати, Івано-Франківської міської ради, звертаємося до Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, Голови Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк з вимогою проголосувати за законопроєкти, які стосуються очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій, зокрема за проєкт закону №7318 від 26.04.2022 року авторства народної депутатки Оксани Савчук.