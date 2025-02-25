За три роки росіяни завдали понад 30 масованих ударів по енергосистемі України

Росія за три роки повномасштабного вторгнення завдала понад 30 масованих ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України.

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Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

“Кожна масована атака енергетики – це сто – двісті, а зараз і триста різних засобів уражень, які одночасно летять по електрогенерації, підстанціях, лініях електропередачі, газовій інфраструктурі. Крім того, точкові обстріли енергетики не вщухають щодня. росія здійснює злочини, атакуючи об’єкти, критичні для роботи АЕС, та створюючи загрозу ядерної катастрофи. Ворогом окуповано 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС”, – написав Галущенко у фейсбуці 24 лютого.

Він також додав, що внаслідок атак росії загинули чи були поранені сотні енергетиків.