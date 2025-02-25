У Франківську розпочалася чергова 50 сесія міської ради ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні, 25 лютого, в Івано-Франківську відбувається 50 пленарне засідання Івано-Франківської міської ради
На початку сесії нагородили волонтерів, котрі допомагають Збройним силам України, пише Правда ІФ
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Відзнаки «Волонтерська Доблесть» вручили:
- Вікторії Богатирьовій
- Ігоря Лукиніва
- Оксані Маланюк
- Оксані Грипас
- Миколі Фреїву
Також відзнакою «За честь і звитягу» нагородили Віталія Боднара, який віддано захищає Україну у складі 24 окремої механізованої бригади.
Депутати проголосували на сесії за виплату стипендій кращим учням Франківської громади. Загалом 40 розумників будуть мати виплати
Так учні, які не є випускниками, отримуватимуть по 1000 гривень щомісяця впродовж року. А випускники – по 2000 гривень