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У Франківську розпочалася чергова 50 сесія міської ради ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську розпочалася чергова 50 сесія міської ради ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Петро Якимчук
25/02/2025 12:23
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Сьогодні, 25 лютого, в Івано-Франківську відбувається 50 пленарне засідання Івано-Франківської міської ради

На початку сесії нагородили волонтерів, котрі допомагають Збройним силам України, пише Правда ІФ

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Відзнаки «Волонтерська Доблесть» вручили:

  • Вікторії Богатирьовій
  • Ігоря Лукиніва
  • Оксані Маланюк
  • Оксані Грипас
  • Миколі Фреїву

Також відзнакою «За честь і звитягу» нагородили Віталія Боднара, який віддано захищає Україну у складі 24 окремої механізованої бригади.

Депутати проголосували на сесії за виплату стипендій кращим учням Франківської громади. Загалом 40 розумників будуть мати виплати

Так учні, які не є випускниками, отримуватимуть по 1000 гривень щомісяця впродовж року. А випускники – по 2000 гривень