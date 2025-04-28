Івано-Франківський “Ураган” став володарем кубка України з футзалу. ФОТОРЕПОРТАЖ

Івано-Франківський “Ураган” виграв Кубок України з футзалу, перемігши у фіналі “Суху Балку” (Жовті Води) з рахунком 6:4. Фінальний матч відбувся 27 квітня у Києві.
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Перший тайм завершився з рахунком 3:0 на користь “Урагану”. Ілля Терентьєв оформив дубль, а Ілля Приходько забив ще один гол.
Після перерви “Суха Балка” відігралася, забивши три голи “Франківцям”, і за сім хвилин до кінця матчу рахунок став 3:3.
Влучні удари Богославського, Приходька та Сіріцького дозволили “Урагану” знову вирватися вперед з рахунком 6:3.
За дві хвилини до кінця матчу футзалісти Дніпропетровщини скоротили відставання, але зрівняти рахунок не змогли.
Франківський “Ураган” з рахунком 6:4 переміг у фіналі та вчетверте виграв Кубок України з футзалу.