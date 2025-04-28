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“Епіцентр” нібито зазнав хакерської атаки: у Франківську неможливо здійснити покупки
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Епіцентр” нібито зазнав хакерської атаки: у Франківську неможливо здійснити покупки

Автор: Олег Мамчур
28/04/2025 10:40
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Вночі 28 квітня “Епіцентр” міг зазнати хакерської атаки, через що в Івано-Франківську тимчасово неможливо придбати товари.

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Інформацію Галці підтвердили працівники мережі.

В ніч на 28 квітня мережа гіпермаркетів «Епіцентр» по Україні нібито зазнала хакерської атаки. Наразі в усіх магазинах Івано-Франківська придбати товари неможливо через те, що не працюють каси.

На даний час мережа веде заходи щодо відновлення системи.

“Маємо тимчасові технічні проблеми, на даний момент вжиті всі заходи щодо відновлення роботи”, – зазначають у дописі працівники “Епіцентру”.

Знак уваги, відновлення системи Епіцентр