“Епіцентр” нібито зазнав хакерської атаки: у Франківську неможливо здійснити покупки

Вночі 28 квітня “Епіцентр” міг зазнати хакерської атаки, через що в Івано-Франківську тимчасово неможливо придбати товари.

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Інформацію Галці підтвердили працівники мережі.

В ніч на 28 квітня мережа гіпермаркетів «Епіцентр» по Україні нібито зазнала хакерської атаки. Наразі в усіх магазинах Івано-Франківська придбати товари неможливо через те, що не працюють каси.

На даний час мережа веде заходи щодо відновлення системи.