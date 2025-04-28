Поліція Івано-Франківщини повідомила деталі аварій, у яких травмувались троє людей

За фактами дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на Івано-Франківщині, поліцейські розпочали розслідування.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області

Аварії трапилися в обласному центрі та в Надвірній. За даними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження і наразі встановлюють усі обставини подій.

Перша ДТП мала місце 26 квітня близько 19:30 в Івано-Франківську. На місці події поліцейські встановили, що 53-річний мешканець Івано-Франківської територіальної громади, керуючи автомобілем «Daewoo Lanos», не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, проявив неуважність та вчинив наїзд на 21-річну жінку пішохода, яка переходила проїзну ділянку дороги в межах нерегульованого пішохідного переходу.

В результаті ДТП місцеву мешканку з травмами доставлено до лікувального закладу. Водій – тверезий.

Ще одна автопригода сталася 27 квітня близько 21 години в Надвірній. Як попередньо встановили поліцейські, 16-річний мешканець Пасічнянської територіальної громади, керуючи мотоциклом «Exdrive», на перехресті вулиць Гетьмана Мазепи – Шухевича виконуючи маневр обгону попутного транспортного засобу, проявив неуважність та допустив зіткнення з евакуатором «Mercedes-Benz», під керуванням 37-річного місцевого мешканця.

Останній в цей час виконував маневр повороту ліворуч.

У результаті ДТП керманича мотоцикла та його 16-річного пасажира з травмами доставлено до лікувального закладу.

Водій евакуатора – тверезий. У водія мотоцикла відібрано кров для проведення експертизи на стан сп’яніння.

За даними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини подій.

Поліція звертається до водіїв: