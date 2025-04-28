Прикордонники виявили у посилці понад тисячу наркотичних пігулок

У пункті пропуску “Краківець” прикордонники затримали 27-річного мешканця Тернополя, у якого виявили понад 1 000 пігулок з наркотичними та психотропними речовинами

Про це пише Правда.іф з посиланням на 7 прикордонний Карпатський загін

“Під час перевірки автомобіля “Mercedes”, що прямував з Німеччини до України, прикордонники виявили 1 141 пігулку та 10 ампул із забороненими речовинами. Водій пояснив, що це посилка, яку він забрав у Німеччині для доставки в Тернопіль. Виявлені препарати містять наркотичні та психотропні речовини”, – йдеться у дописі.

За цим фактом повідомлено Національну поліцію. У діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення за статтею 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).