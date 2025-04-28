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Прикордонники виявили у посилці понад тисячу наркотичних пігулок

Автор: Оксана Марушкевич
28/04/2025 11:31
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У пункті пропуску “Краківець” прикордонники затримали 27-річного мешканця Тернополя, у якого виявили понад 1 000 пігулок з наркотичними та психотропними речовинами

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Про це пише Правда.іф з посиланням на 7 прикордонний Карпатський загін

“Під час перевірки автомобіля “Mercedes”, що прямував з Німеччини до України, прикордонники виявили 1 141 пігулку та 10 ампул із забороненими речовинами. Водій пояснив, що це посилка, яку він забрав у Німеччині для доставки в Тернопіль. Виявлені препарати містять наркотичні та психотропні речовини”, – йдеться у дописі.

За цим фактом повідомлено Національну поліцію. У діях чоловіка вбачаються ознаки кримінального правопорушення за статтею 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Чоловік перевіряє пакунки у вантажівці на стоянці.