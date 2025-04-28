Дверні ручки: деталь, що створює комфорт і стиль

Дверні ручки — це елемент інтер’єру, який поєднує в собі функціональність і естетику. Вони відповідають не лише за зручність відкривання та закривання дверей, але й суттєво впливають на загальне сприйняття простору.
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Правильно обрана дверна ручка https://www.steeltek.com.ua/product-category/ruchki-dlia-dverey/підкреслить стиль інтер’єру, а невдала — може порушити гармонію в приміщенні.
Основні види дверних ручок
Дверні ручки поділяють за способом встановлення та використання:
- Стаціонарні ручки — не мають механізму відкривання замка, їх використовують для міжкімнатних або декоративних дверей. Зазвичай це моделі у вигляді скоби або кулі.
- Натискні ручки — оснащені важільним механізмом, який натискає язичок замка для відкривання дверей. Це найпоширеніший тип для житлових і офісних приміщень.
- Поворотні ручки (кноби) — відкривають двері за допомогою обертання. Часто їх встановлюють на міжкімнатні двері або у ванні кімнати.
- Ручки з електронним механізмом — застосовуються у готелях, офісах або для сучасних систем “розумного дому”. Відкриваються карткою, кодом чи через смартфон.
Матеріали виготовлення
Дверні ручки скоби https://www.steeltek.com.ua/product-category/ruchki-dlia-dverey/dverni-ruchki-skobi/ виготовляють із різних матеріалів:
- Латунь — довговічна, стійка до корозії, надає інтер’єру елегантності.
- Нержавіюча сталь — міцна, стійка до механічних пошкоджень і має сучасний вигляд.
- Алюміній — легкий і доступний за ціною варіант.
- Дерево — використовується для створення теплих, затишних інтер’єрів у класичному або скандинавському стилі.
- Скло та кришталь — популярні для декоративних міжкімнатних дверей, особливо в елегантних інтер’єрах.
Як вибрати дверну ручку?
Під час вибору ручки в Steel Tek варто звертати увагу на кілька факторів:
- Призначення дверей: для вхідних дверей потрібні масивніші й надійніші ручки, для міжкімнатних — легші та естетичніші.
- Стиль інтер’єру: класика, мінімалізм, лофт, хай-тек — кожен стиль вимагає відповідного дизайну ручки.
- Ергономіка: ручка має зручно лежати в руці, не бути занадто великою або малою.
- Якість матеріалів: важливо обирати моделі з якісних матеріалів, які не втратять вигляд і функціональність з часом.
Тренди у дизайні дверних ручок
Сучасний ринок пропонує цікаві рішення: від мінімалістичних моделей у чорному матовому кольорі до складних дизайнерських ручок з незвичайними формами. Особливо популярні моделі з прихованим монтажем, які створюють ефект “невидимості” ручки на дверях.
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