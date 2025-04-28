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Діти граються з пластиліном у дитячому садку.
Диван на коліщатках в темній вітальні

За кілька днів стартує реєстрація у франківські дитячі садки

Автор: Оксана Марушкевич
28/04/2025 12:03
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Вже у четвер, 1 травня, о 8 годині розпочнеться електронна реєстрація дітей дошкільного віку до дитячих садків.

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НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.

Подати заявки можна лише онлайн за посиланням: https://sadok.bloqly.com/#/

Батьки можуть обрати до трьох садочків, але коли один підтвердить вашу заявку — інші автоматично скасуються. Підтвердження прийде на вашу електронну пошту.

Перелік необхідних документів та райони обслуговування є на сторінках садків.


Якщо виникають додаткові запитання – дзвоніть (0342) 53-56-66.