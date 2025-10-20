Іванофранківці зареєстрували електронну петицію щодо розв’язання проблеми заторів у місті

Мешканці Івано-Франківська звернулися до міського голови Руслана Марцінківа та депутатів міської ради із проханням вирішити проблему постійних заторів у місті.

Автори петиції наголошують, що через активне будівництво новобудов і збільшення кількості автомобілів вулична мережа не справляється з навантаженням. Це, на їхню думку, призводить до щоденних заторів, зростання аварійності, забруднення повітря та зниження якості життя мешканців.

Містяни пропонують розробити детальний план розвитку транспортної інфраструктури, виділити кошти на розширення вулиць, будівництво нових мостів і розв’язок, а також забезпечити прозорий контроль за погодженням нових забудов.

Петицію створено 30 вересня 2025 року на сайті електронних петицій до влади Івано-Франківська. Підписати її можна за посиланням.