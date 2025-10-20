21 жовтня на Прикарпатті діятимуть графіки обмеження електроенергії 

У вівторок, 21 жовтня в Івано-Франківській області продовжать застосовувати графіки обмеження електроенергії для підприємств.

Про це повідомляють у Telegram-каналі “Прикарпаттяобленерго”, пише Правда ІФ

Графіки для промисловості діятимуть для усіх п’яти черг. Їх застосовуватимуть з 16:00 до 20:00.

Що таке графіки обмеження потужності (ГОП)

Графіки обмеження потужності — це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити споживання електроенергії. Вони вводяться лише для промислових споживачів.

Що відомо про відключення світла на Франківщині

15 жовтня в Івано-Франківській області почали застосовувати графіки аварійних вимкнень електроенергії для населення. 16 жовтня також ввели обмеження для промисловості. Їх запровадили через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Також на Івано-Франківщині з 1 жовтня 2025 почали діяти оновлені графіки погодинних вимкнень електроенергії, розподілені на шість черг.

Дізнатися свою чергу можна: