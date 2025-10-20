Франківські студенти представили свої наукові дослідження у Німеччині

Впродовж тижня, з 12 до 19 жовтня, у німецькому Реґенсбурзі проходив комплексний захід «Процес вступу України до ЄС: створення та зміцнення структур верховенства права в довгостроковій перспективі». Свої наукові напрацювання на ньому презентували викладачі та студенти Університету Короля Данила.

Подія відбулася Інституті східноєвропейського права та включала серію лекцій, семінарів і воркшопів. Захід організували «Denkraum Ukraine» / «Think Space Ukraine» при Університеті Реґенсбурґу за підтримки DAAD (Німецька служба академічних обмінів).

Учасники звернули особливу увагу на виклики, з якими стикається Україна під час виконання ключових правових і інституційних вимог щодо вступу до Європейського Союзу в розпал війни, зважаючи на формування майбутнього післявоєнного правопорядку та в більш широкому політичному контексті розширення ЄС.

Хоча географічний фокус заходу зосереджений на Україні та інших потенційних країнах-кандидатах Східної Європи, доповідачі з різних країн (зокрема, Німеччини, Болгарії, Румунії, Кіпру) і наукових галузей ділилися своїм досвідом задля можливості багатовимірного розуміння фундаментальних питань верховенства права.

У заході взяла участь делегація Університету Короля Данила на чолі з проректором з наукової роботи Євгеном Письменським, який презентував результати свого наукового дослідження. Він виступив із доповіддю на тему «Формування та реалізація кримінально-правової політики України з протидії корупційним кримінальним правопорушенням в умовах воєнного стану».

До складу делегації увійшли молоді науковці, здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти, які навчаються в Університеті Короля Данила за правничою спеціальністю. Вони презентували учасникам свої наукові розвідки: «Післявоєнні демократичні вибори» (Юрій Човган), «Розбудова доброчесності: антикорупційні заходи на шляху до вступу до ЄС» (Дмитро Дронь), «Роль цивільних партнерств у захисті прав людини під час війни та відбудови» (Софія Флісак), «Судова реформа: перспективи цифровізації судових проваджень та доступу до правосуддя» (Олег Човган), «Реформа правосуддя та заходи протидії сексуальному насильству, пов’язаному з конфліктом, в Україні» (Дарія Сидор).