На Івано-Франківщині підбили підсумки соціального проєкту, який підтримує родини загиблих, полонених і зниклих Захисників

За дев’ять місяців цього року участь у заходах узяли понад 9 400 рідних загиблих, полонених та зниклих безвісти Захисників і Захисниць України.

Підтримка родин Героїв: головна мета проєкту

Проєкт «Турбота про родину Героя» реалізується на Прикарпатті впродовж року з метою надання комплексної підтримки сім’ям військовослужбовців, які віддали життя за Україну, зникли безвісти або перебувають у полоні.

Його головна мета — забезпечити не лише матеріальну, а й моральну, психологічну, духовну та оздоровчу допомогу тим, хто втратив найрідніших під час війни.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації, проєкт об’єднав різні напрями підтримки: від відпочинку і реабілітації до освітніх, культурних і паломницьких заходів.

Майже 9,5 тисячі учасників за дев’ять місяців

За інформацією Івано-Франківської ОВА, упродовж дев’яти місяців цього року в області провели близько 500 заходів у межах проєкту.

«За дев’ять місяців цього року в області проведено майже пів тисячі заходів, у яких взяли участь понад 9 400 рідних військовослужбовців», — йдеться у повідомленні.

Програма охоплює різноманітні форми підтримки, серед яких відпочинок, реабілітаційні поїздки, культурно-просвітницькі події, спортивні активності та медичні обстеження.

Відпочинок і оздоровлення для родин

Одним із ключових напрямів проєкту є організація відпочинку для родин військових. За даними обласної адміністрації, 1 120 учасників проєкту змогли побувати на відпочинку впродовж року.

Також 162 дитини військовослужбовців оздоровилися у літніх таборах, де мали можливість відновити сили, взяти участь у творчих майстернях та інтерактивних програмах.

«Особливу увагу приділено дітям наших Героїв, які потребують спілкування, підтримки та психологічного відновлення», — йдеться у повідомленні.

Реабілітація та фізична активність

У програмах реабілітації взяли участь 230 рідних військовослужбовців. Вони пройшли курси фізичної, психологічної та соціальної адаптації, які допомагають повернути внутрішню рівновагу та відновити життєві ресурси.

Ще 1 360 осіб долучилися до фізкультурно-оздоровчих заходів, що сприяють активному способу життя, зміцненню здоров’я та соціальній взаємодії між родинами Захисників.

Подорожі та духовні поїздки

Понад 940 учасників проєкту взяли участь в екскурсійних турах по Україні, а майже 200 — побували за кордоном.

Географія поїздок охоплює Литву, Хорватію, Латвію, Угорщину, Польщу, Румунію, Францію та паломницький тур до Меджугор’є.

Крім того, майже 1 900 учасників взяли участь у молитовних і паломницьких заходах, які мають особливе духовне значення для родин загиблих Захисників.

Культурна складова та спільнота підтримки

Велику увагу в межах проєкту приділено культурним подіям і творчим заходам. Близько 3 700 учасників відвідали театральні вистави, музеї, концерти, творчі вечори та майстер-класи.

Такі події не лише створюють простір для спілкування, а й сприяють формуванню спільноти підтримки серед родин Героїв.

«Проєкт дає можливість людям об’єднатися, поділитися досвідом і не залишатися наодинці зі своїм горем», — зазначається у повідомленні ОВА.

Медичні послуги в межах «Днів здоров’я»

У межах ініціативи понад 2 240 родин отримали безкоштовні медичні послуги під час проведення «Днів здоров’я». Це консультації лікарів, діагностичні обстеження, профілактичні огляди та рекомендації фахівців.

Такі заходи допомагають своєчасно виявляти проблеми зі здоров’ям і надавати кваліфіковану допомогу тим, хто її потребує.

Спільна робота і партнерство

В Івано-Франківській ОВА наголосили, що успіх реалізації проєкту став можливим завдяки співпраці місцевої влади, громадських організацій, волонтерів, духовенства та медичної спільноти.

У подальшому планується розширення напрямів проєкту, зокрема залучення родин ветеранів до освітніх програм, працевлаштування та психологічної реабілітації.