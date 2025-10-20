В Івано-Франківську посилять патрулювання вулиць через випадки хуліганства

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про посилення патрулювання міста після кількох випадків хуліганських дій.

Пише Фіртка.

За словами посадовця, питання безпеки сьогодні є пріоритетним. Мер звернувся до правоохоронних органів, Муніципальної інспекції та Національної гвардії України із проханням активізувати охорону громадського порядку.

«Питання безпеки міста має бути на першому місці. Ми повинні докласти зусиль, щоб місто було насправді безпечним», — зазначив Марцінків.

Посадовець згадав про окремі інциденти у місті:

«Ви знаєте про випадок із фотокореспондентом Юрієм Рильчуком, а також інші такі факти в Івано-Франківську відбуваються. Тому нам потрібно в першу чергу посилювати безпеку міста.

Зрозуміло, що через правоохоронні органи, через підсилення з боку Муніципальної інспекції та Національної гвардії. Тому обов’язково зараз посилюватимемо патрулювання», — додав Марцінків.