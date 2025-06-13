Ізраїль завдав масованого удару по Ірану: уражені ядерні об’єкти, є загиблі

Ізраїль у ніч на п’ятницю, 13 червня, здійснив серію авіаударів по території Ірану, вивівши тривале протистояння між двома країнами на рівень повномасштабної війни. Ціллю стали об’єкти, пов’язані з ядерною програмою Тегерана.

Про це повідомляють Reuters та CNBC.

За даними ЗМI, ударів зазнали десятки цілей, зокрема заводи з виробництва ракет, ядерні об’єкти, зокрема завод із збагачення урану в Натанзі, штаб-квартира Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) у Тегерані.

Також вiдомо про загиблих внаслiдок масованої атаки. Державне телебачення Ірану повідомило про загибель головнокомандувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал Хоссейн Саламі — ключової фігури в іранській військовій і політичній структурі.

Також внаслідок ударів загинуло щонайменше двоє ядерних вчених — Ферейдун Аббасі та Мохаммад Мехді Тегранчі. У Тегерані постраждали житлові квартали — там загинули кілька дітей.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пообіцяв помститися за напад.

«Цим злочином сіоністський режим прирік себе на гірку й болісну долю — і безсумнівно зустріне її», — йдеться у його заяві.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан у країні та попередив про загрозу неминучого ракетного й дронового удару з боку Ірану по території держави. Всі рейси з і до аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві були скасовані.

Сполучені Штати не брали участі в операції, але, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, були попереджені про неї заздалегідь.

«Наш головний пріоритет — захист американських сил у регіоні», — зазначив Рубіо.

Президент Дональд Трамп скликав засідання Ради національної безпеки у Білому домі для моніторингу ситуації. Усі співробітники посольства США в Єрусалимі отримали наказ залишатися в укриттях до подальших вказівок.

У виданнях додають, що це наймасштабніша військова операція Ізраїлю проти Ірану за останні десятиліття, яка може змінити розподiл сил у регіоні.