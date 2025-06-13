Помер захисник з Івано-Франківщини Дмитро Гарп’як

Коломийська громада втратила Дмитра Гарп’яка – майстра ремонтно-відновлювального взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”. 11 червня він помер під час проходження лікування.
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Пише Правда.іф з посиланням на
Скорботний кортеж з тілом нашого захисника прослідує Коломиєю сьогодні, 13 червня о 12:30 від Коломийської ЦРЛ по вул. Бандери, Січових стрільців, Степана Тарабалки, Симона Петлюри, Івана Франка та Театральній до Кафедрального собору Преображення Христового УГКЦ.
Парастас розпочнеться о 15:00.
Чин похорону розпочнеться завтра, 14 червня, об 11:00 в цьому ж соборі.
“Висловлюю співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Дмитра. Вічна пам’ять та шана нашому захиснику”, – йдеться у дописі.