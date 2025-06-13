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Прикарпатські рятувальники допомогли туристці, яка заблукала на Кривопільському перевалі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські рятувальники допомогли туристці, яка заблукала на Кривопільському перевалі

Автор: Олег Мамчур
13/06/2025 11:07
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Рятувальники допомогли туристці, яка заблукала на Кривопільському перевалі.

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Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

У четвер, 12 червня, о 17:57 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що мешканка Дніпропетровської області заблукала під час мандрівки в горах та потребує допомоги.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення селища Верховина у складі чотирьох осіб. Вони оперативно дісталися до заблукалої та транспортували її до автомобіля екстреної медичної допомоги.