У Івано-Франківську відбудеться благодійний концерт на підтримку Максима Цуцмана

26 червня о 20:00 на Промприладі відбудеться благодійний концерт на підтримку Максима Цуцмана

Запрошуємо вас на особливий вечір українського ретро просто неба — з музикою, що несе тепло минулого століття та серцем, яке б’ється заради доброти .Цей концерт ми присвячуємо збору коштів на лікування Максима Цуцмана, у якого діагноз — м’язова дистрофія Дюшена.Кожен ваш донат — це крок до життя, про яке мріє Максимко @ivanna.tsutsman