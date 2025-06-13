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У Івано-Франківську відбудеться благодійний концерт на підтримку Максима Цуцмана
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Івано-Франківську відбудеться благодійний концерт на підтримку Максима Цуцмана

Автор: Петро Якимчук
13/06/2025 11:38
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Максим Цуцман потребує допомоги на лікування важкої недуги

26 червня о 20:00 на Промприладі відбудеться благодійний концерт на підтримку Максима Цуцмана

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НА САЙТ068-777-03-41

Запрошуємо вас на особливий вечір українського ретро просто неба — з музикою, що несе тепло минулого століття та серцем, яке б’ється заради доброти .Цей концерт ми присвячуємо збору коштів на лікування Максима Цуцмана, у якого діагноз — м’язова дистрофія Дюшена.Кожен ваш донат — це крок до життя, про яке мріє Максимко @ivanna.tsutsman

На вас чекає:

  • ніжна українська ретро-музика
  • розіграш благодійних лотів
  • душевна атмосфера просто неба

Вхід — донат від 200 грн

Всі зібрані кошти — на лікування Максима.

Прийди. Надихнись. Допоможи.