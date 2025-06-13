У Івано-Франківську відбудеться благодійний концерт на підтримку Максима Цуцмана

Максим Цуцман потребує допомоги на лікування важкої недуги
26 червня о 20:00 на Промприладі відбудеться благодійний концерт на підтримку Максима Цуцмана
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Запрошуємо вас на особливий вечір українського ретро просто неба — з музикою, що несе тепло минулого століття та серцем, яке б’ється заради доброти .Цей концерт ми присвячуємо збору коштів на лікування Максима Цуцмана, у якого діагноз — м’язова дистрофія Дюшена.Кожен ваш донат — це крок до життя, про яке мріє Максимко @ivanna.tsutsman
На вас чекає:
- ніжна українська ретро-музика
- розіграш благодійних лотів
- душевна атмосфера просто неба
Вхід — донат від 200 грн
Всі зібрані кошти — на лікування Максима.
Прийди. Надихнись. Допоможи.