“Збирав данину” з ув’язнених в Івано-Франківську: поліція заблокувала спроби кримінального авторитета. ФОТО

26-річний рецидивіст, який уже відбуває покарання за наркозлочини та поширення злочинного впливу, намагався погіршити криміногенну ситуацію в регіоні. Однак протиправні наміри чоловіка знову були зірвані спільними діями Нацполіції та СБУ.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Слідчі встановили, що мешканець Івано-Франківська, перебуваючи під вартою, продовжив злочинну діяльність. Зловмисник, маючи авторитет серед інших ув’язнених та використовуючи статус так званого «смотрящего», організував механізм вимагання коштів у інших осіб, які також утримуються в слідчому ізоляторі.

“Погрожуючи фізичним насильством, рецидивіст вимагав від одного з ув’язнених 5 тисяч доларів США для наповнення так званого «злодійського общака». Кошти мали йти на фінансування злочинних оборудок та особистих потреб криміналітету. Гроші потерпілий повинен був перерахувати на банківську картку іншого ув’язненого. Завдяки злагодженій роботі слідчих слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, співробітників оперативних підрозділів управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ, СБУ та працівників оперативного відділу ДУ «Івано-Франківська УВП №12», незаконні дії були задокументовані та припинені”, – йдеться у дописі.

Під час обшуків у камерах виправної установи поліцейські вилучили мобільні телефони, за допомогою яких рецидивіст вимагав кошти.

Слідчі повідомили кримінальному авторитету про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та інших осіб, причетних до злочинної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.