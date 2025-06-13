Де на дорогах державного значення Івано-Франківщини ліквідовують аварійну ямковість. ФОТО

На виконання завдань Служби відновлення в області підрядна організація здійснює заходи із забезпечення безперебійної експлуатації інфраструктури та безпеки дорожнього руху.
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Пише Правда.іф з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області
Цього тижня бригади ліквідовують аварійну ямковість покриття доріг локальними картами і пневмо-струменевим методом на таких ділянках:
-у селі Стриганці дороги Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути;
-від села Цінева до села Дуба дороги Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч;
-від Озерян до села Хотимир дороги Т-09-04 Озеряни – Кути.
Тривають і інші роботи з експлуатаційного утримання:
- оновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів на дорогах Н-09 Мукачево – Львів і Н-10 Стрий – Мамалига;
- ремонт пошкодженого внаслідок ДТП бар’єрного огородження на дорозі Н-09 Мукачево – Львів у селі Яблуниця;
- упорядкування узбіч: зрізання аварійних дерев і подрібнення порослі, ліквідацію борщівника на дорогах Н-10 Стрий – Мамалига, Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути, Т-09-05 Делятин – Раківчик і Т-09-06 Івано-Франківськ – Бистриця.