Де на дорогах державного значення Івано-Франківщини ліквідовують аварійну ямковість. ФОТО

На виконання завдань Служби відновлення в області підрядна організація здійснює заходи із забезпечення безперебійної експлуатації інфраструктури та безпеки дорожнього руху.

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Пише Правда.іф з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області

Цього тижня бригади ліквідовують аварійну ямковість покриття доріг локальними картами і пневмо-струменевим методом на таких ділянках:

-у селі Стриганці дороги Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути;

-від села Цінева до села Дуба дороги Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч;

-від Озерян до села Хотимир дороги Т-09-04 Озеряни – Кути.

Тривають і інші роботи з експлуатаційного утримання:

оновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів на дорогах Н-09 Мукачево – Львів і Н-10 Стрий – Мамалига;

ремонт пошкодженого внаслідок ДТП бар’єрного огородження на дорозі Н-09 Мукачево – Львів у селі Яблуниця;