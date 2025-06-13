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Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг захисник з Івано-Франківської громади Андрощук Богдан

Автор: Оксана Марушкевич
13/06/2025 13:13
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Маємо втрати в Івано-Франківській громаді. За Україну віддав своє життя старший лейтенант Богдан Андрощук.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.


Завтра, 14 червня, о 10:00 год розпочнеться прощання з померлим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3.
Поховають воїна на кладовищі «Демʼянів Лаз».


Вічна пам’ять Герою! Співчуття рідним та близьким!