На війні поліг захисник з Івано-Франківської громади Андрощук Богдан

Маємо втрати в Івано-Франківській громаді. За Україну віддав своє життя старший лейтенант Богдан Андрощук.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.



Завтра, 14 червня, о 10:00 год розпочнеться прощання з померлим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3.

Поховають воїна на кладовищі «Демʼянів Лаз».