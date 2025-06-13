На Франківщині віддадуть останню шану захиснику Деменку Андрію

Завтра, 14 червня, о 12 годині (зі сторони міста Коломия) на центральній площі селища Отинія відбудеться церемонія прощання із молодшим сержантом Андрієм Деменком, який трагічно загинув під час виконання службового обов’язку в складі Збройних Сил України.
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Повідомляє Отинійська селищна територіальна громада, передає Правда.іф.
Після прощання тіло захисника буде перевезено на малу батьківщину матері в село Ворона, де в неділю відбудеться поховання.
Молодший сержант Андрій Деменко — воїн, командир відділення гранатометного взводу, віддав своє життя, боронячи Україну. Йому було лише 28 років…
“Хоча Андрій не був жителем нашої громади, його мати народилася й виросли у селі Ворона, а сьогодні тут мешкають рідні. Родина прийняла рішення поховати Героя на нашій землі, адже у місці, де вони жили до повномасштабного вторгнення, сьогодні точаться запеклі бойові дії й проходить лінія фронту”, – йдеться у дописі