Замість канікул – тяжка праця: що варто знати про працевлаштування неповнолітніх

Влітку діти шукають можливість підзаробити. Як наслідок, працюють без договорів, зарплат чи навіть можливості відмовитися.

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У Всесвітній день боротьби з дитячою працею 12 червня Репортер розповідає, де проходить межа між підробітком та експлуатацією й куди звертатися, якщо дитяча праця – з порушеннями прав.

Чому це важливо: Всесвітній день боротьби з дитячою працею

Всесвітній день боротьби з дитячою працею нагадує про мільйони дітей у світі, які змушені працювати у небезпечних або виснажливих умовах замість того, щоб навчатися і розвиватися.

У дослідженні МОП та ЮНІСЕФ щодо дитячої праці 2016-2020 років йдеться, що за 4 роки у світі до роботи залучили 160 млн дітей. Так, робочий день 6% неповнолітніх віком 13-14 років був довшим, ніж у дорослих, а 2% 15-17-річних дітей працювали понад 56 годин на тиждень.

За словами начальника відділу з питань праці західного напрямку Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Андрія Юрочко, найчастіше в Україні неповнолітні для роботи обирають сферу обслуговування. Це можуть бути заклади харчування та заклади торгівлі.

Крім того, на Городенківщині, наприклад, неповнолітні обирають сільське господарство.

Там дозволяється працювати на певних умовах. Є ті, що нехтують ними й за це потім несуть відповідальність, — каже Андрій Юрочко.

«Підлітковий підробіток» і його реалії

За словами Андрія Юрочка, термін «підлітковий підробіток», яким часто користуються в побуті, в українському законодавстві офіційно не існує. Часто під цим мають на увазі незадекларовану працю, тобто роботу без офіційного трудового договору, без гарантій, без захисту і навіть без реальної впевненості в отриманні зароблених грошей.

Укладання трудового договору з неповнолітніми особами є обов’язковим, — говорить Андрій Юрочко. — Сьогодні основна причина, чому роботодавці офіційно не оформлюють працівників, — це небажання сплачувати податки. У воєнний час додалась проблема з військоматами.

Юрочко розповідає, до Держпраці звернулась мама підлітка, який усе літо працював у Франківську на майданчику, де можна було орендувати велосипеди та інше спорядження.

Хлопець працював без жодного офіційного оформлення. А коли прийшов час розрахунку, роботодавець почав вигадувати штрафи й борги — за нібито пошкодження майна та інше. Хлопець був змушений “відпрацювати” ще два місяці під час навчання, за борги.

Цей роботодавець навіть казав хлопцеві, якщо він не відпрацює, то для оплати боргу будуть вимагати кошти з його мами, — говорить Андрій Юрочко. — Поліція з’ясувала, що на цьому підприємстві працювало багато неповнолітніх і усі — без документів.

Зараз підприємця оголосили у розшук. За даними поліції, він виїхав за кордон. Його дії можуть кваліфікувати як торгівлю людьми, бо створення штучних боргів і примушування працювати — це одна з ознак цього злочину.

Що таке дитяча праця і в чому проблема?

Офіційно дитячою працею називають залучення дітей до трудової діяльності, яка шкодить їхньому фізичному чи психічному здоров’ю, позбавляє можливості здобувати освіту, або ж є небезпечною за характером виконуваної роботи. В Україні така праця — заборонена.

Кодекс законів про працю дітям до 14 років працювати забороняє. Вже з 14 років підлітки можуть підробляти у вільний від навчання час. Але тільки за згодою одного з батьків або опікуна і лише на легкій, безпечній роботі.

У віці від 16 до 18 років можна працювати до 36 годин на тиждень. З 15 до 16 років — до 24 годин на тиждень. Під час канікул учні віком 15-16 років можуть працювати не більше 24 годин на тиждень.

За словами Андрія Юрочка, у Делятині під виглядом реабілітаційного центру працював заклад, де неповнолітніх змушували прибирати, виконувати господарські роботи. Якщо хтось відмовлявся, їх утримували силоміць у кімнатах без ручок на дверях і без можливості спілкуватися із зовнішнім світом.

Дзвонити батькам можна було лише раз на тиждень на гучномовці, і лише якщо «не провинився». Наймолодшому із дітей, яких там утримували, було лише 13 років, — каже Андрій Юрочко.

До того ж батьки платили гроші за «реабілітацію» своїх дітей, навіть не здогадуючись, що відбувається насправді. Наразі щодо цього випадку відкрито дві кримінальні справи. Слідство триває.

Що робити, якщо трудові права дитини порушують

У Держпраці наголошують, що підлітки не можуть працювати там, де це небезпечно для здоров’я. Зокрема, заборонена важка, підземна робота, а також будь-яка діяльність зі списку шкідливих і небезпечних професій.

Під забороною також робота з вибухівкою, отрутохімікатами або іншими небезпечними речовинами, виробництво чи продаж алкоголю, робота водієм.

Як і батьки, так і підлітки можуть звернутися на Урядову гарячу лінію за номером: 1545. Також можна написати заяву до Державної служби з питань праці на електронну пошту або через форму на їхньому сайті. Звернення надішлють фахівцям певної області, і вони перевірять ситуацію.