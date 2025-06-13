У Вигоді розпочинають будівництво музею “Вокзал вузькоколійки”

Розпочато будівельні роботи в межах міжнародного проєкту «Карпатські вузькоколійки – подорож слідами Карпатських лісових залізниць», спрямованого на розвиток культурно-туристичної інфраструктури селища.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Ратушу
Цей проєкт був ініційований попереднім керівництвом громади, і завдяки їхній підготовчій роботі він був включений до програми Interreg NEXT Poland-Ukraine 2021–2027 як пріоритетний.
Теперішнє керівництво громади продовжило його реалізацію, щоб втілити задум у життя.
Основний об’єкт проєкту — музей «Вокзал вузькоколійки», який поєднуватиме:
- музейну частину, присвячену Вигоді як історичному центру лісопереробки в регіоні;
- відкриту терасу з кафе — для затишного відпочинку мешканців громади та туристів.
Балансоутримувачем об’єкта стане Комунальне підприємство «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки».
Крім самого музею, проєктом передбачено:
- благоустрій прилеглої території,
- оновлення парковки,
- ремонт під’їзних шляхів.
Договір із підрядником підписано. Будівельні роботи триватимуть упродовж 2025–2026 років.