У Вигоді розпочинають будівництво музею “Вокзал вузькоколійки”

Розпочато будівельні роботи в межах міжнародного проєкту «Карпатські вузькоколійки – подорож слідами Карпатських лісових залізниць», спрямованого на розвиток культурно-туристичної інфраструктури селища.

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Пише Правда.іф з посиланням на Ратушу

Цей проєкт був ініційований попереднім керівництвом громади, і завдяки їхній підготовчій роботі він був включений до програми Interreg NEXT Poland-Ukraine 2021–2027 як пріоритетний.

Теперішнє керівництво громади продовжило його реалізацію, щоб втілити задум у життя.

Основний об’єкт проєкту — музей «Вокзал вузькоколійки», який поєднуватиме:

музейну частину, присвячену Вигоді як історичному центру лісопереробки в регіоні;

відкриту терасу з кафе — для затишного відпочинку мешканців громади та туристів.

Балансоутримувачем об’єкта стане Комунальне підприємство «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки».

Крім самого музею, проєктом передбачено:

благоустрій прилеглої території,

оновлення парковки,

ремонт під’їзних шляхів.

Договір із підрядником підписано. Будівельні роботи триватимуть упродовж 2025–2026 років.