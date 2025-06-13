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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Вигоді розпочинають будівництво музею “Вокзал вузькоколійки”

Автор: Оксана Марушкевич
13/06/2025 14:17
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Розпочато будівельні роботи в межах міжнародного проєкту «Карпатські вузькоколійки – подорож слідами Карпатських лісових залізниць», спрямованого на розвиток культурно-туристичної інфраструктури селища.

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Пише Правда.іф з посиланням на Ратушу

Цей проєкт був ініційований попереднім керівництвом громади, і завдяки їхній підготовчій роботі він був включений до програми Interreg NEXT Poland-Ukraine 2021–2027 як пріоритетний.

Теперішнє керівництво громади продовжило його реалізацію, щоб втілити задум у життя.

Основний об’єкт проєкту — музей «Вокзал вузькоколійки», який поєднуватиме:

  • музейну частину, присвячену Вигоді як історичному центру лісопереробки в регіоні;
  • відкриту терасу з кафе — для затишного відпочинку мешканців громади та туристів.

Балансоутримувачем об’єкта стане Комунальне підприємство «Центр спадщини Вигодської вузькоколійки».

Крім самого музею, проєктом передбачено:

  • благоустрій прилеглої території,
  • оновлення парковки,
  • ремонт під’їзних шляхів.

Договір із підрядником підписано. Будівельні роботи триватимуть упродовж 2025–2026 років.