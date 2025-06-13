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8 тисяч доларів США за незаконне переправлення через кордон: поліцейські затримали мешканця Косівщини
Диван на коліщатках в темній вітальні

8 тисяч доларів США за незаконне переправлення через кордон: поліцейські затримали мешканця Косівщини

Автор: Олег Мамчур
13/06/2025 14:50
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32-річний мешканець Косівського району організував канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України. Поліцейські викрили зловмисника та затримали його «на гарячому».

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Слідчі Косівського районного відділу поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку ГУНП в Івано-Франківській області та обласною міграційною поліцією встановили, що фігурант запропонував військовозобов’язаному мешканцю Івано-Франківської області переправити його за кордон поза встановленими пунктами пропуску.

За свої послуги організатор вимагав 8 тисяч доларів США, частину з яких отримав під час зустрічі.

За ці кошти фігурант обіцяв перевезти чоловіка до прикордонної території. Далі клієнт мав пішки подолати лісовий маршрут у гірській місцевості та перетнути кордон.

Втім, протиправні наміри були викриті поліцейськими. Під час руху автомобіля, яким організатор перевозив клієнта до заздалегідь визначеного місця, зловмисника затримали правоохоронці в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере запобіжний захід. Наразі досудове розслідування триває.