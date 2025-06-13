У Івано-Франківську стартує Шекспірівський театральний фестиваль. ФОТО

2025 року Шекспірівський фестиваль, започаткований торік Франківським драмтеатром, відбувається вдруге.

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Про це пише Правда ІФ.

Цей фестиваль це хороша нагода продовжувати говорити світові про Україну, розширювати наші партнерства, гастролювати і бути сильними, щоб підтримувати сили оборони України і творити та популяризувати український театр. Бо він потрібен українцям, він цікавий світові, він є важливим чинником культурної дипломатії.

За цей рік Франківський драмтеатр став членом Європейської мережі Шекспірівських фестивалів, а це означає, що ми маємо надійних партнерів.

Фестиваль створювався як відкрита платформа для діалогу зі світом. І хоча цього року у програмі представлені виключно українські вистави, бо безпекова ситуація в Україні зупиняє іноземні театри від поїздки до нас, ми розширили програму: зберігши освітньо-наукову складову, додали формат «Шекспір на екрані» та музичну програму, які відбуватимуться щодня на новій локації у внутрішньому дворику театру – патіо-сцені (вхід за вільний донат).

А ще – на конкурсній основі відібрали команду студентів, які матимуть прекрасну нагоду бути слухачами Літньої театрознавчої школи, кураторами якої є Ніколета Чінпоеш (Вустерський університет, Велика Британія) та Софія Роса-Лаврентій (Львівський національний університет ім. І. Франка).

Розпочнеться фестиваль 15 червня в неділю о 15:30 акцією «Будь голосом полонених» при вході до театру. Франківський драмтеатр спільно з гостями з Британії, Польщі підтримаємо родини полонених і зниклих безвісти.

О 17 годині розпочнеться вистава Франківського драмтеатру «Romeo&Juliet» – оригінальна версія, разом з ходою вулицями Української перемоги та Бандери, як усе відбувалося 2019 року (I дія – в механічному цеху на Промприладі, друга дія – в підвалі драмтеатру).

Програма шестиденного фестивалю насичена: 8 вистав за Шекспіром («Romeo&Juliet» Франківського драмтеатру у режисурі Ростислава Держипільського, драма «Як стихне шуру-буря зла» від Київського академічного театру на Подолі, дві постановки «Короля Ліра» – від майстерні Артема Поздняка і від театру-студії переселенців «УЖІК», а також –«Макбет» Івана Уривського з Національного театру ім. Івана Франка, «Комедія помилок» Одеського академічного муздрамтеатру ім. Василя Василька, драма «Річард III» Закарпатського облмуздрамтеатру та «Багато галасу з нічого» Луганського обласного театру, який нині працює в Сумах).

«Король Лір» від театру-студії переселенців ітиме на сцені театру ляльок ім. Марійки Підгірянки. Партнерами виступили також книгарня «Сенс» на вулиці Мельника – там відбуватиметься публічна розмова з перекладачкою Євгенією Канчурою, Промприлад – тут матимуть свої заняття студенти Літної театрознавчої школи. Журнал «Український театр» видав спецвипуск до фестивалю, а Шекспірівський бюлетень в Нью Йорку надрукував рецензії про вистави, представлені на минулорічому фестивалі. Постановка «Буря» режисерки Оксани Дмітрієвої цьогоріч відкриє Шекспірівський фестиваль у Ґданську.

Франківський драмтеатр також покаже у записі вистави «12 ніч, або Як собі хочете», яку 2019 року з ветеранами АТО і волонтерами поставив Олексій Гнатковський, «Гамлет»1997 року режисера з Литви Еймунтаса Някрошюса та «Гамлет» режисера Дмитра Богомазова 2009 року. Якщо першу виставу ми маємо велике бажання відтворити, але сьогодні більшість її учасників на війні, то дві інші – уже не йдуть на сцені і стали історією.

До Івано-Франківська на фестиваль приїдуть гості з Великої Британії – Майкл Добсон, шекспірознавець, професор, директор Шекспірівського інституту Бірмінгемського університету у Стретфорді-на-Ейвоні, Ніколета Чинпоеш, шекспірознавиця, професорка шекспірівських студій Вустерського університету, членкиня Ради Європейської асоціації дослідників Шекспіра та Ради Мережі шекспірівських фестивалів, Анна Ковальче-Павлик, дослідниця і президентка польського Шекспірівського товариства, шекспірознавиця Ема Вірубалова із дублінського Трініті коледжу, Філіп Парр – голова Європейської мережі Шекспірівських фестивалів і режисер, професорка Ягеллонського університету Ева Баль.

Під час фестивалю ми проведемо збір на автомобіль для бійця III штурмової бригади – актора нашого театру Богдана Романюка.

Детальна програма фестивалю – на сайті https://ifshakespeare.in.ua/