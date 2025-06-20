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Кабани, вовчки та олені: прикордонники показали, хто живе у глибині лісів. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Кабани, вовчки та олені: прикордонники показали, хто живе у глибині лісів. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
20/06/2025 17:20
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Фотопастки прикордонників 7-го прикордонного Карпатського загону зафіксували чергових «мешканців» лісу. На кадрах — гурт диких кабанів, вовк та олень. Це лише невелика частина багатої і загадкової фауни, яка живе в цих лісах.

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Самбірський район — справжній природний скарб українського прикордоння. Тут розкинулися густі ліси, мальовничі пагорби та незаймана природа, яка вражає не тільки красою, а й своєю дикою силою та непередбачуваністю.

«Ліс не спить навіть тоді, коли здається, що він завмер», — кажуть прикордонники. Завдяки сучасним камерам спостереження вдалося показати, що дика природа тут живе насиченим, постійно рухливим життям.

Втім, у прикордонному загоні нагадують: милуватися красою варто з розумом. Туристам радять не сходити з офіційних маршрутів і суворо дотримуватися правил безпеки, адже недбалість на дикій території може коштувати дорого.

Кабани, вовчки і олені: прикордонники показали, хто живе у глибині лісів

Окрім охорони державного кордону, прикордонники 7-го Карпатського загону також пильнують безпеку мандрівників. Сучасні технології, відеоспостереження та цифрові сервіси допомагають їм працювати там, де закінчується цивілізація і починається справжня територія дикої природи.