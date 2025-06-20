На Прикарпатті триває міжнародний культурний проєкт Root4Dig

З 1 березня 2025 року на Івано-Франківщині (Україна) та в повіті Марамуреш (Румунія) розпочалась реалізація транскордонного проєкту «Перевідкриття спільних культурних коренів та їх діджиталізація для майбутніх поколінь – Root4Dig».

Ініціатива спрямована на збереження та популяризацію спільної культурної спадщини Карпатського регіону шляхом її оцифрування.

Проєкт втілюють Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Технічний університет Клуж-Напока (Північний університетський центр у м. Бая-Маре, Румунія) та ГО «Асоціація Академічних досліджень, інновацій та професійного розвитку» (Румунія). Фінансування надає Європейський Союз у рамках програми Interreg VI-A NEXT Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2021–2027.

Спільне навчання та культурний обмін

У межах проєкту з 30 червня до 5 липня у Верховині (турбаза «Довгі толоки») організовано міжнародний студентський табір для 40 учасників з обох університетів. Програма передбачає:

майстер-класи з гри на музичних інструментах Гуцульщини, приготування традиційних страв, співанок, танців, гуцульського одягу;

заняття з різьби по дереву, гончарства, писанкарства, ліжникарства;

похід на гору Писаний Камінь;

створення цифрового альбому культурної спадщини – студенти самостійно фіксуватимуть традиції й ремесла на фото та відео.

Очікуваний результат

Мета Root4Dig — не лише поглибити співпрацю між технічними університетами, а й сформувати в студентів «м’які навички», пов’язані з міжкультурною комунікацією, командною роботою та творчим самовираженням. Особлива увага приділяється збереженню нематеріальної культурної спадщини та забезпеченню її доступності в цифровому форматі.

Загальний бюджет проєкту становить 292 995,36 євро, з яких 263 695,82 євро – внесок ЄС. Реалізація триватиме до лютого 2026 року.

Відкрита співпраця

Організатори запрошують представників ЗМІ, сфери культурного туризму та місцевих громад долучатися до висвітлення й участі у подіях, що проходять у Верховині з 30 червня по 4 липня.

Контакти для співпраці: