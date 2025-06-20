З полону повернувся військовий з Прикарпаття Роман Багрійчук

Під час обміну полоненими 20 червня 2025 року в Україну з російської неволі звільнили військовослужбовця з Івано-Франківщини Романа Багрійчука.

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Про це повідомила на Facebook-сторінці староста села Фитьків Переріслянської сільської ради Іванна Дмитрук.

“Не просто військовий, а справжній герой, який витримав неймовірні випробування та зберіг вірність своїй країні”, — пише Іванна Дмитрук.

Роман Багрійчук народився 16 лютого 1975 року. Зник 5 листопада 2023 на Куп’янському напрямку Харківської області.