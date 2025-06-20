Українці заробляють на OnlyFans мільйони: скільки податків сплатили в бюджет

Лише 3% українських користувачів відеоплатформи OnlyFans задекларували доходи, які вони отримали. Крім того, що вони залишають державний бюджет без надходжень, вони наражають себе на ризик бути оштрафованими чи навіть потрапити за ґрати за виробництво порнографії. Пише OBOZ.UA.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (“Слуга народу”). Він наголосив, що прибутки з платформи задекларували лише 152 українці, хоча, за неофіційними оцінками, там працює понад 5 тисяч громадян.

Нардеп зазначив, що загалом українці задекларували 132,8 млн грн прибутків з OnlyFans. Він не вказав, про який саме період йдеться, але Гетманцев попередив, що такий розрив між – питання не лише податків, але й ризики кримінального переслідування. Варто зазначити, що за виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів передбачається покарання, згідно зі ст. 301 Кримінального кодексу України. А саме:

штраф в розмірі 50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн);

або арешт на строк до шести місяців;

або обмеження волі на строк до трьох років

“У парламенті вже лежить законопроєкт про декриміналізацію, і я послідовно підтримую його якнайшвидше ухвалення. Це – про чесність, податкову дисципліну та нові надходження до бюджету. Бо податки – це не про страх, а про відповідальність.І має бути відкрито, по-людськи та без подвійних стандартів”, – зазначив Гетманцев.

Декриміналізація порно в Україні

Законопроєкт №12191 про декриміналізацію порно у Верховній Раді зареєстрували ще восени 2024 року, а перед Новим роком податковий комітет його підтримав. Цей документ пропонує змінити ст. 301 Кримінального кодексу та скасувати кримінальне покарання за зйомку та розповсюдження інтимного відео.

Автори законопроєкту наголошують, що їхня головна мета: припинити в Україні практику ув’язнення за зберігання контенту, а також покінчити з проведенням масових “таємних закупівель” у веб-камах. Таким чином, хочуть залишити кримінальну відповідальність виключно за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake);

екстремальне порно (насильство, зоо-, некрофілія);

порно з дітьми та поширення серед дітей – за що покарання пропонується навіть посилити.

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