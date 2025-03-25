Прикарпатські поліцейські прокоментували обшуки в моделей 18+ з Only Fans

На початку березня українські масмедіа опублікували інформацію про нібито обшуки в українських моделей OnlyFans.
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Інформатор звернувся з інформаційними запитами як до Національної поліції Івано-Франківської області, так й до Бюро економічної безпеки, щоб з’ясувати, чи відбувались такі слідчі дії на території Прикарпаття, пише Правда.
В ГУНП Івано-Франківської області журналістам повідомили: “в ході розгляду звернення установлено, що за вказаний Вами період часу (ред. увесь 2024 рік та до 15 березня 2025) працівниками слідчих підрозділів ГУНП в Івано-Франківській області обшуки в моделей “OnlyFans” не проводились”.
Надаємо підтвердження нижче: