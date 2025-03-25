Сьогодні на Богородчанщину прибуде траурний кортеж із тілом героя Володимира Глушака

У вівторок, 25 березня, на вічний спочинок до рідного дому, в село Кричка Івано-Франківського району, повертається полеглий захисник Глушак Володимир.

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У Солотвинській громаді 25-26 березня оголосили днями жалоби.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф з посиланням на Солотвинську селищну раду.

Полеглий герой був стрільцем-помічником гранатометника гірсько-штурмового відділення , гірсько-штурмового взводу, гірсько-штурмової роти.

Захисник загинув в районі населеного пункту Кутьківка, Куп’янського району, Харківської області 21 березня 2025р.

Траурний кортеж прибуде до Богородчан орієнтовно о 13 годині. Зустріч відбудеться біля адмінприміщення селищної ради, в селище Солотвин він орієнтовно прибуде о 13 годині 45 хвилин біля Фігури Ісуса Христа.

Після панахиди, кортеж із тілом відправиться в село Кричка.

Жителів Солотвинської громади просять гідно зустріти та віддати останню шану полеглому захиснику.

Згідно розпорядження секретаря селищної ради 25-26 березня 2025 року в Солотвинській селищній територіальній громаді оголошено днями жалоби. На знак скорботи на будівлях і спорудах приспустити державний прапор.