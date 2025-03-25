Франківську студентку відзначили дипломом на міжнародному конкурсі присвяченому Тарасові Шевченку

Шевченкове слово вічне для українців і сьогодні об’єднує, як ніколи раніше.

Ще 2020 року 10 Гірсько-Штурмова Бригада оприлюднила відео, в якому дала відповідь на питання, що б було, якби Кобзар повернувся на цю землю в наш час? Він писав би великі вірші, які з багатьох мізків витрусили би сміття. Воював би і чистив зброю, рив би землю, навесні черпав воду з окопів, а на зіпсованих рапортах малював олівцем картини. Навчив би любити Україну по-справжньому, а не словами… Живи вічно, наш побратиме на позивний «Кобзар»!, йдеться у дописі на сайті ІФНТУНГ Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Анастасія Насадюк

Під знаком війни 15 лютого 2025 відбувся фінальний етап XV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді, у якому змагалися 739 учасників зі всієї України. Усі вони доводили, що Шевченкове гасло «Борітеся – поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!» – це заклик до дії, нагадування про боротьбу не лише за рідну землю, а й за українську мову, наші традиції та майбутнє.

Дмитро Дзвінчук та Анастасія Насадюк

Честь Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу гідно захищала на конкурсі студентка першого курсу спеціальності 035 «Філологія» Анастасія НАСАДЮК (гр. ГФ-24-1).

Чотиригодинна клопітка праця над науковим есе про значення творчості Тараса Шевченка в контексті війни з рашизмом не лишилася без уваги. Рішенням компетентного журі Анастасія нагороджена Дипломом ІІ ступеня, а ми – впевненістю, що технічний ЗВО може бути лідером навіть у гуманітарній сфері.

«Сьогодні немає значення, який фах ти обираєш, – ділиться своїми міркуваннями наша конкурсантка, – бо якщо ти не будеш любити свою Батьківщину так, як Шевченко, ти не зможеш бути їй корисним ні на якому місці».

До слова, юна здобувачка вищої освіти свідомо обрала свою майбутню професію перекладача, адже вона дозволяє поєднати надзвичайну любов до читання із вивченням спеціалізованої лексики технічних дисциплін, для яких у майбутньому вона мріє перекладати, щоб популяризувати їхні здобутки у світовій науці. Анастасія жартує, що книг в її домі стільки, що для них вже потрібна окрема кімната і тішиться, що підвищена стипендія в університеті дозволяє їй систематично поповнювати колекцію.