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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
25/03/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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25 березня – Благовіщення;

– 115 років від дня народження Марка Боєслава (Михайла Дяченка) (1910-1952), поета, журналіста, активного учасника національно-визвольних змагань ОУН-УПА, родом з с. Боднарова Калуського району (нині Калуської міської територіальної громади Калуського району);

– 100 років від дня народження Ірини Дибко-Филипчак (1925-2012), письменниці, перекладачки, драматургині, членкині Міжнародного ПЕН-клубу (США), уродженки  смт Більшівці Галицького району (нині адміністративний центр Більшівцівської селищної територіальної громади Івано-Франківського району). Проживала у США.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.