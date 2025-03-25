Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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25 березня – Благовіщення;
– 115 років від дня народження Марка Боєслава (Михайла Дяченка) (1910-1952), поета, журналіста, активного учасника національно-визвольних змагань ОУН-УПА, родом з с. Боднарова Калуського району (нині Калуської міської територіальної громади Калуського району);
– 100 років від дня народження Ірини Дибко-Филипчак (1925-2012), письменниці, перекладачки, драматургині, членкині Міжнародного ПЕН-клубу (США), уродженки смт Більшівці Галицького району (нині адміністративний центр Більшівцівської селищної територіальної громади Івано-Франківського району). Проживала у США.
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.