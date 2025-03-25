В центрі Івано-Франківська старий балкон рухнув просто на тротуар

Сьогодні вранці 25 березня, в центрі Івано-Франківська трапилася надзвичайна подія, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на місцевий телеграм-паблік “Івано-Франківськ 24/7”
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Після проливних дощів, балкон обвалився на тротуар
В самісінькому центрі Івано-Франківська, балкон історичної будівлі обвалився на пішохідну частину вулиці. Наразі інформації про равмованих чи постраждалих не має.
Частина балкону обвалилася на Січових Стрільців, йдеться у повідомлені.