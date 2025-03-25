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В центрі Івано-Франківська старий балкон рухнув на пішохідний тротуар
Диван на коліщатках в темній вітальні

В центрі Івано-Франківська старий балкон рухнув просто на тротуар

Автор: Ігор Василик
25/03/2025 08:53
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Сьогодні вранці 25 березня, в центрі Івано-Франківська трапилася надзвичайна подія, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на місцевий телеграм-паблік “Івано-Франківськ 24/7”

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Після проливних дощів, балкон обвалився на тротуар

В самісінькому центрі Івано-Франківська, балкон історичної будівлі обвалився на пішохідну частину вулиці. Наразі інформації про равмованих чи постраждалих не має.

Частина балкону обвалилася на Січових Стрільців, йдеться у повідомлені.