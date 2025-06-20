В Україні вперше виявили “Шахед” із камерою, ШІ та радіокеруванням із росії

В Україні 18 червня вперше виявили “Шахед”, обладнаний камерою, системою прямого радіокерування з росії та модулем штучного інтелекту (машинний зір).

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Про це повідомив фахівець у галузі військових радіотехнологій Сергій “Флеш” Бескрестнов, пише УП.

За його словами, про розробку такого “Шахеда” було відомо давно, але перше застосування зафіксували зараз.

Радіомодем дозволяє керувати “Шахедом” на відстані до 150 кілометрів від кордонів росії або лінії фронту, або на більші відстані в разі застосування повітряних ретрансляторів у нашому повітряному просторі, – пояснив фахівець.

Раніше стало відомо, що лише за останній рік у конструкцію дрона внесли кілька ключових змін. Одна з них – це суттєва модифікація бойових частин. По-друге, у БПЛА зросла маса вибухівки – із 50 до 90 кг. Третє – деякі безпілотники тепер оснащують терміналами Starlink.

Іноземні журналісти також заявляли про можливість підключати “Шахед” до української мобільної мережі. Проте Сергій Флеш спростував цю інформацію.

До слова, напередодні канал розвідки на основі відкритих даних Dnipro Osint написав, що у росії в особливій економічній зоні “Алабуга” розвивають потужності на підприємстві для виготовлення “Шахедів”.

Канал показав супутниковий знімок, на якому можна побачити нові будівельні роботи загальною площею близько 1,39 км².